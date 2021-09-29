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İşte Benim Stilim Ayşenur Balcı'nın yeni imajı hayran bırakıyor!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Ayşenur Balcı, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Balcı'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Magazin 29.09.2021, 10:41
İşte Benim Stilim Ayşenur Balcı'nın yeni imajı hayran bırakıyor!

İşte Benim Stilim yarışmasında tarzı kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.

Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı. Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ
Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi. Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Balcı'nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Yolda görsem tanımazdım" ve "Bu değişim için harcadığı parayı düşünemiyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

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#Ayşenur Balcı
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