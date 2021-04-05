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İşte 'Adım Başı Kafe'nin kadrosu!

Başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal, ‘Adım Başı Kafe’ dizisiyle dijital platformda sevenleriyle buluşacak.

Magazin 05.04.2021, 23:34
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İşte 'Adım Başı Kafe'nin kadrosu!

Üs Yapım imzalı Ebru Aydemir ve Erdal Şahin'in yazdığı diziyi usta isim Selçuk Aydemir yönetecek. Oyuncu kadrosunda Emrah Kaman, Zeynep Çamcı, Burak Satıbol ve Şenay Gürler'in gibi isimlerin yer aldığı dizide yakışıklı oyuncu Burak Serdar Şanal İnşaat mühendisi Sinan karakterine hayat verecek.

Üç arkadaşın kendi işlerini bırakıp kafe açmasından sonra başına gelenleri anlatacak olan dizi için çekimler başladı ve çok yakın da izleyicisi ile buluşacak.

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