İsmailağa Cemaati de Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, Oğuzhan Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sunmuştu...

Youtube’da yaptığı programlarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur’un “P!NÇ” isimli programının yeni sezon tanıtımında sarıklı, cübbeli ve uzun sakallı oyuncularla göçmen ve terör sorununa vurgu yapmasına dair tartışmalar sürüyor.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, Oğuzhan Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sunmuştu.

Dilekçede, Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayımlanan "P!NÇ" isimli programının fragmanında, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği belirtilmişti.

Uğur'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen dilekçede, "Uğur, ırkçılık ve ayrımcılık yaparak, ülkemizce imza atılan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasaklanmış olan insanlık suçu işlemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

İSMAİLAĞA’DAN SERT MESAJ

Tam bunlar yaşanırken İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoglu’nun torunu Abdulhâlık Ustaosmanoğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İsim vermeden Oğuzhan Uğur’u hedef alan Ustaosmanoğlu, “İslâmî olan ne varsa alaya alanları, tahkir edenleri elbet bir gün bizde alaya alacağız: ‘İşte bugün de müminler kafirlere güler’ ayeti, içimizi soğutsun, gönlümüzü mesrur kılsın… Mutaffifîn, 34” diye yazdı.