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İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı. Zekeriyaköy’de aile arasında gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atan çifti ailesi ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz’ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı. Törene İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Duygu Özaslan da katıldı.
Magazin 12.10.2020, 09:05
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