Irmak Arıcı Kimdir?

Müzik kariyerine amatör olarak başlamıştır. Amatör şarkılarını YouTube üzerinden yayınlamıştır. “Gece Gibi Gönlün” isimli şarkısı ile büyük bir çıkış yaşamıştır ve tanınmıştır. 4 gün içerisinde yaklaşık 10 milyon izlenme sayısına ulaşmıştır.

2019 yılında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ile gerçekleştirdiği düeti “Mühür” şarkısını yayınlamıştır.

İstanbul’da yaşamını sürmeye devam eden Irmak Arıcı, henüz başlarında olduğu kariyerini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.