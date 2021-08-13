Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım

Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü.

"Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.

Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. Sürücü Recep Karaaslan, olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı."

Irmak Arıcı son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında: "Tek bir huzurda hesap vereceğim! Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihhinlerinize Allah'tan rahmet ve huzur dilerim. Bekçilik değil icraat gösteriniz. Yanar döner olmayıp, dik duranlara saygı duyunuz. Kamuoyuna saygılarıma" ifadelerini kullandı.

Irmak Arıcı'nın sözlerinin arasında "Özür" ifadesinin bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.