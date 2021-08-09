Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde

Kanye West ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü top model Irina Shayk, Ibiza'da görüntülendi. Reklam yüzü olduğu markanın fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen Shayk, arta kalan zamanında Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile denize girerken objektiflere takıldı.

Gün boyu plajda arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı. Senia ile Shayk'a, ünlü fotoğrafçılar Riccardo Tisci ve Mert Alaş da eşlik etti.

Shayk'ın, kahverengi bir bikini tercih ettiği görüldü. Ünlü model, denizin ardından güneşlenmek için şezlonguna doğru yol aldı. Daha sonra Ibiza sokaklarında kısa bir yürüyüş yapan Guido Senia ile Irina Shayk'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

Ünlü oyuncu Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Rus model Irina Shayk'ın (35), şimdilerde Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kayne West ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.

"SADECE ARKADAŞLAR"

Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan West ve Shayk'a yakın bir kaynak, geçtiğimiz günlerde ikili hakkında çıkan ilişki iddialarını yalanlamıştı.

Page Six’e konuşan bir kaynak, Irina Shayk'ın Kanye West'e karşı duygularını anlatırken, "Irina, Kanye'yi arkadaşça seviyor ve onunla bir ilişki yaşamak istemiyor." demişti.

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında neden konuşmadığını anlatan Shayk, "Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir. Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm.

Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü" demişti.

Irina Shayk, ayrıca 2010'da da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikteliğe başlamıştı. 2015 yılına kadar aşk yaşayan çiftten Irina, Ronaldo hakkında çıkan ihanet haberlerinden sonra ayrılık kararı almıştı.