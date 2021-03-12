İrem Derici'den aşk iddialarına yanıt

İrem Derici önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı haberleri için daha önce “Bu konuda beraber konuşuruz” diyen şarkıcı, bu kez arkadaş olduklarını söyledi.

“Kendi kendinize yazıp çiziyorsunuz. Bir sosyal medya platformunda 1 aydır sohbet ediyorduk. Güldük oynadık, komiğimize gitti.”

“Ben gizli tuttum mu tutarım. Geçen sene 6 ay güzel bir ilişki yaşadım, ruhunuz duymadı.”

Kaynak: hurriyet.com.tr