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İrem Derici Bolu’yu salladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bolu’da hayranları ile buluştu. Sanatçıyı dinlemek için gelen hayranları alışveriş merkezini tıka basa doldurdu.

Magazin 12.06.2022, 18:12
İrem Derici Bolu’yu salladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bolu’da hayranları ile buluştu. Sanatçıyı dinlemek için gelen hayranları alışveriş merkezini tıka basa doldurdu.

Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway AVM’nin yaz konserleri devam ediyor. Highway Outlet sahnesinde düzenlenen ücretsiz yaz konserlerinde, Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici yüzlerce hayranıyla bir araya geldi. Konserden saatler önce alanı dolduran Derici hayranları, genç şarkıcının sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı.

İrem Derici’nin yaklaşık 1 saat boyunca süren konserinde şarkılarına eşlik eden hayranları cep telefonlarıyla da yaşanan keyifli anları kaydetti.

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