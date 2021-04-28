İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum

Katıldığı dijital bir yayın platformunda takipçilerinin sorularını yanıtlayan İrem Derici, Cem Yılmaz'la ilgili samimi itirafta bulundu. Ünlü komedyene olan hayranlığını dile getiren Derici, "Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum." dedi.

İşte ünlü şarkıcının itirafları:

“Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey…

"ANNEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş. Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim.

Hayvanlarla ilişkim çok iyi. Benim de 3 yaşında bir köpeğim var… Benim oğlum hem yaramaz hem şımarık…

"İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM"

Türkiye’de en sevdiğim şehir İstanbul… Kaos insanıyım ben. İstanbul da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul’dan ölürüm de vazgeçemem… İzmir ve Bursa da vazgeçemediklerim içinde… Yurt dışında ise Barcelona, Venedik ve Paris…”