İranlılar Nevruz bayramını barlar sokağında kutladı

Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen İranlı turistler yılbaşı olarak gördükleri 21 Mart günlerini Barlar Sokağı’nda kutladı.

Marmaris 2022 sezonunun ilk misafirleri Nevruz bayramlarını kutlamaya gelen 450 İranlı oldu. Beş yıldızlı otellerde konaklayan İranlılar 8 yıl aradan sonra ilk defa Dalaman’a direkt uçuş ile gelmişti. Seyahat acentesinin İran’dan getirdiği Disk Jokey in çaldığı İran ve Türk müzikleri ile eğlenen turistler Türkçe şarkılarda da eşlik etti.

İran’dan eşi ile gelen Sahjad Denghan; "Bizim nevruz bayramımızı burada kutluyoruz, Marmaris çok güzel herkesin nevruzu kutlu olsun’’ dedi. Nasım Denghan; "Bizim buraya gelmemize vesile olan acente yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için çok anlamlı çok özel bir gün böyle bir ortam da kutlamak ta şahane bir olay herkesin nevruzunu kutluyorum" şeklinde konuştu.

Barlar sokağında sezonun ilk turist kafilesini ağırlayan mekan işletmecisi Ercan Ercan; "Sezonu İranlılar ile açtık İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz" dedi.

Tur firması yetkilisi Hamdi Artuk ise; "Misafirlerimiz eğleniyorlar, Marmaris’i sevdiklerini memnuniyetlerini sık sık dile getiriyorlar, Ekim ayına kadar İranlı turistleri getireceğiz" dedi.

Müzik kısıtlama saati olan 00.00 a kadar eğlenen İranlı turistler gece yarısından sonra geldikleri otobüsler ile otellerine geri döndü.