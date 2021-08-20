İnstagram, Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili hesabını kapattı

İkinci sezonuyla ekranlarda olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde sevgilisi Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in Instagram hesabı donduruldu.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, dokuz milyon takipçili hesabını donduran Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

"KİM ÇEKMİŞ BU İNANILMAZ FOTOYU?"

Hande Erçel (27), geçtiğimiz günlerde yeşil bikinisi ile kendisinden yedi yaş büyük sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı.

Songül Öden, Ayşe Akın ve Alican Aytekin gibi ünlülerin yorum yazdığı fotoğrafa, Bürsin'den "Wow wow wow kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu!" mesajı gelmişti.

Düzgün fiziğiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Hande Erçel'in pozu üç milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.

"İÇİMDEN GELDİ, PAYLAŞTIM"

Hande Erçel (27), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin’in (34) doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı.

Güzel oyuncu, "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım" notunu yazdığı ve binlerce beğeni alan gönderisi hakkında, “İçimden geldi, paylaştım” yorumunda bulunmuştu.