Instagram'ın En Popüler isimleri kimler?

Miley Cyrus'ın Instagram'la arasındaki fırtınali ilişki şu sıralar durulmuşa benziyor. Instagram'ı bir müddet siyah profil fotoğrafıyla hayalet modunda kullanmayı tercih eden genç sanatçı, 30 Kasım'dan beri girdiği 22 gönderiyle bu aralar Instagram'daki en aktif dönemini yaşıyor.

Latin kraliçe Jennifer Lopez enlerin listesinde 10. sıradan sesleniyor. 2609 gönderisiyle takipçilerini bir an olsun habersiz bırakmayan JLo, 1091 kişiyi takip ederek cool'luğuna cool'luk katıyor.

Instagram'ın en popüler 11 hesabından biri de Kardashian klanından bir üyeye ait. Listedeki ilk Kardashian, 83.5 milyon takipçisiyle Khloe. Fakat son Kardashian kattiyen değil!

Kendall Jenner, Instagram'ın en popüler hesapları arasında 8. sırada. 100 milyon kişiden oluşan sanal orduyla 8. sıraya demir atan yeni nesil süpermodel, 196 kişiyi takip ederek cool'luk çıtasını bir hayli yukarı çekiyor.

Otel terliklerini bir kenara bırakacak olursak, Justin Bieber 103 milyon takipçiyle sosyal medya aleminin en havalı kişiliklerinden biri. Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in de bu listede olup Hailey Baldwin'ın 16.4 milyon takipçide kalmış olması bir hayli üzücü.

Taylor Swift'i sevsek de sevmesek de bu Instagram'ın en güçlü figürlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Instagram'da hayranlarıyla iç içe olan Taylor Swift'in samimi halleri onu listenin 6. sırasına yerleştiriyor.

Beyoncé'siz bir Instagram'ın enleri listesi düşünemiyoruz. 121 milyon takipçiyle Beyoncé de bu rekabete dahil!

Kylie Jenner ve Kim Kardashian arasında yaşanan Instagram savaşları, Kim Kardashian'ın geçtiğimiz günlerde çevik bir hareketle Kylie'yi sollamasıyla son buldu. Bir süredir 121 milyon takipçiyle aynı sırayı paylaşan iki kız kardeşten Kylie Jenner ne yazık ki bu yarışın kaybedeni oldu.

Instagram'ın en popüleri olmasa da, Kardashian'ların en popüleri Kim Kardashian 9. sırada bizi karşılıyor. Geçtiğimiz gün Kendall Jenner'ın takipçi sayısının 100 milyona ulaşması gözünü korkutmuş mudur acaba? Fark ne de olsa 22 milyona indi!

Ariana Grande'nin, Instagram'ın imparatoriçesi Selena Gomez ile arasında sade ve sadece 6 milyoncuk kadar bir fark kaldı desek? Uzun zamandır Selena Gomez'in tahtına göz diken genç sanatçı, Selena Gomez'in Instagram'daki yokluğunu kendi avantajına çevirmiş!

Geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından sosyal medyayla arasına duvarlar ören Selena Gomez'in sadık takipçileri ne olursa olsun sanal nöbetlerinden ayrılmıyor. 144 milyon takipçisi, onun Instagram alemine döneceği günü sabırla ve azimle bekliyor.

Kendall’ın gözlük zevki son bir senede fazlasıyla değişti. Gerçek bir Kardashian gibi oversized gözlükler takan Kendall, son dönemde kalbini fütüristik gözlüklere kaptırdı. 2000’lerden fırlayan egzantrik gözlük modelleri, Kendall’ın eklektik stilinin kusursuz tamamlayıcısına dönüştü!

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