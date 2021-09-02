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İlyas Yalçıntaş Suluova’da hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Magazin 02.09.2021, 08:49
İlyas Yalçıntaş Suluova’da hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

İlçenin kuruluşunun 64. yıldönümü dolayısıyla Suluova Belediyesi’nin düzenlediği 1 Eylül etkinliklerinde sahne alarak sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı Yalçıntaş, unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde "İncir", "Gel Be Gökyüzüm", "Bu Nasıl Veda", "İçimdeki Duman" ve "Yağmur"un da aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıyı seslendirdi. Suluovalılar gece boyunca şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, konser sonrası sevilen sanatçıya teşekkür edip çiçek verdi. Kendisinin de korona virüs (Kovid-19) hastalığı atlattığını anlatıp henüz aşı yaptırmayan hayranlarından aşı olmalarını isteyen Yalçıntaş, “Aşı olun. Korkmayın. Ben oldum. Hiçbir şey olmuyor. Hurafelere inanmayın. Aşılar çok güvenli” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen konser öncesi Suluova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni eserlerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Havai fişek gösterisi de yapılan açılışa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

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