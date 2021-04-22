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İlker Kaleli zirvede!
BBC yapımı "The Serpent" dizisindeki rolüyle uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam eden İlker Kaleli, imdb’nin zirvesine yerleşti.
Magazin 22.04.2021, 12:30
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Sinema veri tabanı platformu imdb’nin sıralamasında Türk aktörler sıralaması belli oldu.
BİRİNCİ İLKER
Listede ilk sıraya yerleşen İlker Kaleli’yi Engin Akyürek, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Kıvanç Tatlıtuğ izledi.
VİTALİ HAKİM
1970’li yıllarda Batılı turistleri katlettiği konuşulan seri katil Charles Sobhraj’ın hayat hikayesine odaklanan dizide İlker Kaleli, "Vitali Hakim" adlı bir Türk’ü canlandırıyor.
Dizi BBC’nin ardından şu sıralar Netflix’te de yayında.
İşte diziler sayesinde dünyada yükselişteki Türk aktörlerin imdb sıralaması:
1-İlker Kaleli
2-Engin Akyürek
3-Çağatay Ulusoy
4-Kerem Bürsin
5-Kıvanç Tatlıtuğ
6-Engin Altan Düzyatan
7-Aras Bulut İynemli
8-Burak Özçivit
9-Can Yaman
10-Haluk Bilginer