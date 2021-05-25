İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Serkay Tütüncü ile aşk mı yaşıyor?

İlayda Alişan son olarak Masumiyet adlı dizide Ela karakterine hayat verdi. Dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ile yakın bir ilişkisi olan İlayda Alişan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar aşk dedikodularının ortaya atılmasına neden oldu. İkili arasında yaşanan yakın ilişki aşk olarak yorumlanırken konuya dair ikiliden henüz bir açıklama yapılmadı. Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR? İLAYDA ALİŞAN BİYOGRAFİSİ

İlayda Alişan (d. 26 Şubat 1996, İstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

KARİYERİ

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.