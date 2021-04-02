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İlayda Alişan: Ela'ya günlük tuttum

Yer aldığı Masumiyet dizisi ile dikkat çeken, son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden İlayda Alişan, nasıl role girdiği söyledi.

Magazin 02.04.2021, 13:51
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İlayda Alişan: Ela'ya günlük tuttum

Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandıran genç yıldız İlayda Alişan, bir dergiye verdiği röportajda rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.

"ELA'YI ANLAMAYA ÇALIŞTIM"

Rölüne çok sıkı çalıştığını anlatan Alişan, "Okuma provaları, sahne provaları şöyle dursun, bu süre içerisinde Ela’ya bir günlük tuttum. Her proje öncesinde çalıştığım hocamla saatlerce Ela’yı konuştum ve onu anlamaya çalıştım. Ela ne hisseder, ne düşünür, neyi neden yapar. Hatta ona bir şarkı bile buldum." dedi.

Dizide Ela’nın yaşadığı travmatik durumdan dolayı rolünün etkisinden nasıl çıktığını ise güzel oyuncu şu şekilde açıkladı:

"ETKİSİNDE KALMIYORUM"

“Bir kadın olarak bir noktada içsellestirdim bu durumu. Ancak günün sonunda İlayda olarak Ela’yı anlamaya çalıştığım ve ona ben hayat verdiğim için gerçekle, karakter arasındaki farklılığı da kontrol edebiliyorum. O yüzden etkisinde kalmıyorum.”

(Ensonhaber)

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