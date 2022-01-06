İki haftalığına ekranlardan uzak kalan ‘Yargı’ geri dönüyor

Yargı'nın yeni bölüm tanıtımında; Ceylin'in cezaevine girmesi izleyenleri derinden etkilerken, Gül’ün kızı için Ilgaz’dan yardım istemesi duygusal anlara sebep oluyor. Yekta, Ceylin’in cezasını çekmesi için elinden geleni yapacağının sinyallerini veriyor. Seda’nın Yekta’ya sarf ettiği sözler ise kafaları karıştırıyor. Tanıtıma Ilgaz ile Ceylin’in kavuşması damga vuruyor.

Yargı’nın oyuncu kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı, yeni bölümleri ile her pazar günü saat 20.00’de Kanal D’de.