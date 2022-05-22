İHA’ya 2 ödül

‘Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri’, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulurken, törende İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en başarılı haber ajansı ödülüne, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ise en başarılı bölge müdürü ödülüne layık görüldü.

‘Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri’ töreni, Diyarlife organizasyonluğunda, Çilem Tunç ve Recep Demiray sorumluluğunda bir otelde gerçekleşti. Ekonomi ve iş dünyasının oscarı kabul edilen ‘Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri’, Esra Balamir, Mert Palavaraoğlu sunuculuğunda başarılı iş insanları, medya, sanatçı, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine düzenlenen görkemli törenle ödülleri verildi. Gecenin enlerinde ise farklı meslek gruplarında ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en başarılı haber ajansı ödülüne layık görüldü. İHA adına ödülü muhabirler Rıdvan Kılıç ve Murat Başal aldı. İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ise, en başarılı bölge müdürü ödülüne layık görüldü. En başarılı, dikkat çeken kadın muhabir ödülüne TV 100 Diyarbakır muhabiri Canan Altıntaş, başarılı kadın haber spikeri ödülüne Kanal 7’den Hülya Seloni ödüle layık görüldü.

İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek ödülü, İhlas Haber Ajansı çalışanları adına aldığını söyledi. Organizasyonun sorumlularından Recep Demiray, Diyarbakır için harika bir proje olduğunu düşündüğünü kaydetti. Demiray, birçok iş insanını, cemiyet hayatından, basın mensuplarına, oyuncular, sanatçılar ve birçok değerli dostlarını bir arada bulundurduklarını aktararak, harika bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Organizasyon sorumlularından Çilem Tunç ise, güzel bir gece olduğunu değerlendirerek, “Basın, iş dünyası, magazin, herkes buradaydı. Güzel bir gece geçirdik. Diyarbakır sadece siyasi yönüyle değil, bu tarz aktivitelerde de ön plana çıkması bizleri sevindirdi. Bizde çok mutluyuz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ocak ayında daha büyük bir projemiz var” şeklinde konuştu.