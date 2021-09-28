İhanet iddialarından sonra Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar barıştı mı ?

Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (34) ile Gürhan Altundaşar (37) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, önceki gün Kadıköy’de bir araya geldi ve akşam saatlerini birlikte geçirdi.

Dizdar’ın adı rol arkadaşı Uğur Uzunel’le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Dizdar 'ihanet' iddiaları sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..."

"KONUŞMAYA DEĞMEZ"

Uğur Uzunel ise sürpriz boşanma sonrası şu açıklamayı yaptı: “Merve sevdiğim arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. İhanet kesinlikle yok. Biz arkadaş olarak daha iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak bile ayıp bence. Merve’nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez! Merve'ye de hadsizlik etmek istemem.”