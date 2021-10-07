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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli sonunda evlendi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bugün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlendi.

Magazin 07.10.2021, 21:54
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli sonunda evlendi

Geçtiğimiz yıl ekim ayındaİbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. İdo Tatlıses, uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile bu akşam dünya evine girdi.

Ünlü çiftin düğünleri Zincirlikuyu'daki lüks bir otelde gerçekleşti.

Düğüne Okan Kurt'la birlikte katılan Demet Akalın da gelin ve damatla çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

DAVULLU ZURNALI KIZ ALMA
İdo Tatlıses ve annesi Derya Tuna, 'kız alma' için Yasemin Şefkatli'yi evinden davulla zurnayla karşıladı.

Üzerine beyaz mini bir elbise giyen Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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