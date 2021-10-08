İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Evlendi, Düğünleri Ünlü Seline Kapıldı

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. Çift, dün Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi.

Yasemin Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Fatih Ürek, Berkay ve Yılmaz Morgül gecede sahneye çıkarak konuklara eğlenceli saatler yaşattı.

O ARTIK YASEMİN TATLISES!

Yasemin Şefkatli düğün sonra ilk iş soyadını değiştirdi. Şefkatli, sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i ekledi.