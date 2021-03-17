İdo Tatlıses: Tatlı bir telaş var

Geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

İkili, bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlere poz verdi.

"TATLI BİR TELAŞ VAR"

Daha önce düğünün mayıs ayının sonunda olacağını söyleyen Tatlıses, "İkimizde de tatlı bir telaş var. Yorulurken bile mutlu oluyoruz, her şey yolunda" diye konuştu.

"TÜM SEVDİKLERİMİZ YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde pandemi kuralları nedeniyle düğün tarihini ertelediklerini açıklamıştı. Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" demişti.

"İYİ Kİ DOĞDUN YOL ARKADAŞIM"

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, şubat ayında 29 yaşına basan nişanlısı İdo Tatlıses'in doğum gününü kutlamıştı.

Nişanlısı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Yoluma hep gülücükler koyan... En güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili. Seni çok seviyorum. Bugün ve her gün..." notunu düşmüştü.

"SENİ SEVİYORUM"

İdo Tatlıses de, Şefkatli'nin doğum günü için duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Tatlıses, "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberturk.com