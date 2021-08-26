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İdo Tatlıses'in saati Süleyman Demirel'in hediyesi çıktı
İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses'in uzun zamandır kolundan neredeyse hiç çıkarmadığı gösterişli saatinin altından eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel çıktı. Demirel'in 1993 yılında saati "Bunu ileride oğluna tak" diyerek İbrahim Tatlıses'e hediye ettiği onun da sözünü tutarak oğluna verdiği öğrenildi.
Magazin 26.08.2021, 16:18
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendi izinden giden oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan hesabından kolundan hiç çıkarmadığı saatin fotoğrafını paylaşarak "Varsa benzeri gösterin bakayım" dedi. Genç şarkıcının paylaşımından sonra saatin hikayesi de merak konusu oldu.
SAATİ SÜLEYMAN DEMİREL HEDİYE ETTİ
Takvim'den Deniz Bayar'ın özel haberine göre; İdo'nun kolundaki Longines marka saatin 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hatıra olduğu öğrenildi. 16 Mayıs'ta 1993'te Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel, karşılaştığı İbrahim Tatlıses'e saati hediye ederek, "Bu saati büyüyünce oğluna tak" diye hediye etti. İbrahim Tatlıses de saati İdo'ya verdi. 1992 doğumlu olan İdo Tatlıses, şimdilerde bu saati kolundan çıkarmaz oldu.