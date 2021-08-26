İdo Tatlıses'in saati Süleyman Demirel'in hediyesi çıktı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendi izinden giden oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan hesabından kolundan hiç çıkarmadığı saatin fotoğrafını paylaşarak "Varsa benzeri gösterin bakayım" dedi. Genç şarkıcının paylaşımından sonra saatin hikayesi de merak konusu oldu.

SAATİ SÜLEYMAN DEMİREL HEDİYE ETTİ

Takvim'den Deniz Bayar'ın özel haberine göre; İdo'nun kolundaki Longines marka saatin 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hatıra olduğu öğrenildi. 16 Mayıs'ta 1993'te Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel, karşılaştığı İbrahim Tatlıses'e saati hediye ederek, "Bu saati büyüyünce oğluna tak" diye hediye etti. İbrahim Tatlıses de saati İdo'ya verdi. 1992 doğumlu olan İdo Tatlıses, şimdilerde bu saati kolundan çıkarmaz oldu.