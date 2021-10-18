İddialar doğru çıktı! Oğulcan Engin'in yeni aşkı

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Ezgi Eyüboğlu ile biten ilişkisinden kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırdığı iddia edildi.

Ancak Tokel ile de uzun süreli bir ilişki sürdüremeyen Engin, gönlünü yine bir oyuncuya, Miray Daner'e kaptırdı.

İkili hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı, çift önceki akşam Derya Şensoy'un sevgilisi Celal Can Algül'ün doğum gününe katıldı.

İkili hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı, çift önceki akşam Derya Şensoy'un sevgilisi Celal Can Algül'ün doğum gününe katıldı.

İddiaya göre aynı mekanda bulunan Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka da kıskançlık krizine girdi.