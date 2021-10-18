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İddialar doğru çıktı! Oğulcan Engin'in yeni aşkı
Genç oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin'in, fenomen Ala Tokel ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Ancak Engin'in, yine bir oyuncu olan Miray Daner'e gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. Daner ise Kubilay Aka ile ilişkisi bittikten sonra sessizliğini Oğulcan Engin ile bozdu. İkili hakkındaki aşk iddialarına da kanıt niteliğinde bir kare geldi.
Magazin 18.10.2021, 11:10 18.10.2021, 12:26
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Ezgi Eyüboğlu ile biten ilişkisinden kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırdığı iddia edildi.
Ancak Tokel ile de uzun süreli bir ilişki sürdüremeyen Engin, gönlünü yine bir oyuncuya, Miray Daner'e kaptırdı.
İkili hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı, çift önceki akşam Derya Şensoy'un sevgilisi Celal Can Algül'ün doğum gününe katıldı.
İkili hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı, çift önceki akşam Derya Şensoy'un sevgilisi Celal Can Algül'ün doğum gününe katıldı.
İddiaya göre aynı mekanda bulunan Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka da kıskançlık krizine girdi.