İbrahim Tatlıses’e Irak’ta büyük ilgi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde büyük ilgiyle karşılandı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer ile Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine geldi. Uluslararası Erbil Havaalanına iniş yapan Tatlıses, Erbil halkının büyük ilgisiyle karşılandı. Erbil’de bir erkek giyim firmasının mağaza açılışına katılan Tatlıses, gördüğü büyük ilgi karşısında memnuniyetini ifade ederek, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Mağaza açılışında toplanan binlerce Tatlıses hayranı ise "İbo" sloganları attı.

Öte yandan, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tatlıses’in mağazadan çıkmasını bekleyen hayranlar arasında izdiham yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.