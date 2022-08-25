İbrahim Tatlıses’e ilk müdahaleyi dargın olduğu oğlu Ahmet yaptı

Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses oldu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlıses’in babasının başından ayrılmadığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayağında iki kırık olduğu belirtilen İbrahim Tatlıses’e ünlüler de ziyaret etmeye başladı.

İbrahim Tatlıses’i hastanede Okan Kurt ile birlikte ziyaret eden Demet Akalın, Tatlıses’in durumunun iyi olduğunu belirterek “Kendisi ile görüştüm. Sağlık durumu iyi. Akşama çıkar herhalde. Evlatları yanında” diye konuştu.

“Akşama sahnedeyim”

Bu arada hastanedeki yatağında konuşan İbrahim Tatlıses arayan soran herkese teşekkür ederek, akşama sahne alacağı Günay Restoran’a davet etti.