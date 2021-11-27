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İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız Bodrum’da buluştu
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız’la buluştu.
Magazin 27.11.2021, 12:18
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız’la buluştu.
İzmir’de yaşayan ve zaman zaman Bodrum’a gelerek dinlenmeye geçen İbrahim Tatlıses, önceki gün Bitez Mahallesi’nde bulunan işletmesinde eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya geldi. Çiğköfte ve kebap yiyen ikilinin uzun süre mekanda oturduğu öğrenildi. Vatandaşlara çiğköfte ısmarlayan Tatlıses daha sonra Yıldız’la birlikte mekandan ayrıldı.