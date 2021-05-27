İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir

İbrahim Tatlıses, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz hakkında konuştu. Bir dönem şarkıcı Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan Tatlıses, “İnşallah bana hakkını helal etmiştir’ dedi.

Türkücü İbrahim Tatlıses, Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında, özel hayatıyla ilgili konuştu.

Bir dönem programında Yılmaz ile gerginlik yaşayan İbrahim Tatlıses, "Oğuz Yılmaz’ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Haber Global'in aktardığına göre Tatlıses’in açıklamalarından satır başları: