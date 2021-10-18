İbrahim Tatlıses'ten o iddialara yanıt geldi

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo, geçtiğimiz hafta görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. 550 davetlinin bulunduğu düğüne Tatlıses'in yakın dostları olan Hülya Avşar ve Sibel Can katılmadı.

İddiaya göre; Davetli listesini Derya Tuna hazırladı. Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde görmek istemedi. Düğüne çağırılmayan Hülya Avşar ve Sibel Can'ın, Tatlıses'e kırıldığına ilişkin haberler basına yansıdı. İddialardan sonra ünlü sanatçıdan açıklama geldi.

"DERYA HANIM'IN İSTEMEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tatlıses, "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmeyeyim. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim. Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum.' dedi. Gülben (Ergen) Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de falan filan konu budur arkadaşlar!" açıklamasını yaptı.

"PEKİ YA SİBEL CAN?"

Ünlü türkücünün açıklamasından sonra haberde adı geçen Sibel Can hakkında bir şey söylememesi dikkat çekerken, takipçileri ise Tatlıses'e 'Peki ya Sibel Can?' sorusunu yöneltti.

DÜĞÜNDE NELER YAŞANDI?



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Ceylan, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulundu. Bağışın belgesi masalarda yerini almıştı.

O ARTIK YASEMİN TATLISES!



Yasemin Şefkatli düğün sonra ilk iş soyadını değiştirdi. Şefkatli, sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i ekledi.

'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

KAYNAK: HABERTÜRK