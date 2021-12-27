İbrahim Tatlıses'ten kredi çekip kendisini dinlemeye gelen hayranına büyük jest!

İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek hayranlarını selamladı.

'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.

Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.