İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’ı nişanladı

İbrahim Tatlıses şarkıcı kızı Dilan Çıtak’ı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Tatlıses taktı.

İbrahim Tatlıses’in kendi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak ile şarkıcı Levent Dörter geçtiğimiz gün gerçekleşen törenle nişanlandı. Törene aile dostları ve arkadaşları katıldı. Nişan kurdelesini İbrahim Tatlıses kesti. Törende duygusal anlar yaşandı.