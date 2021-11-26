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İbrahim Tatlıses'in gelininden o iddialara yanıt geldi

Geçtiğimiz ay İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Şefkatli'nin, kayınpederinin yüzünü koluna dövme yaptıracağı öne sürüldü. Ünlü isimden söylentilere yanıt gecikmedi

Magazin 26.11.2021, 11:34
İbrahim Tatlıses'in gelininden o iddialara yanıt geldi

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de evlenerek, hayatlarını birleştirmişti. 550 davetlinin katıldığı düğüne ünlü isimler akın etmişti.

Oğlunun düğününde hiçbir masraftan kaçmayan İbrahim Tatlıses, gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

'DÖVME' İDDİASI

Önceki gün Şefkatli ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünün fotoğrafını koluna dövme olarak yaptıracağı söylentisi Şefkatli'yi sosyal medyanın gündemine taşıdı.

"BUNDAN BENİM NİYE HABERİM YOK!"

Çıkan haberler karşısında Yasemin Şefkatli, sessizliğini bozdu. İddiaları yalanlayan Şefkatli, "Ama bundan benim haberim yok." açıklamasında bulundu.

DÜĞÜNDE NELER OLDU?

Tatlıses ve Şefkatli'nin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahit oldu.

AİLE POZU

Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi.

Yasemin Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Ceylan, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulundu. Bağışın belgesi masalarda yerini aldı.

KARDEŞLERİ YOKTU

İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu oldu.

O ARTIK YASEMİN TATLISES!

Yasemin Şefkatli düğün sonra ilk iş soyadını değiştirdi. Şefkatli, sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i ekledi.

'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

SİBEL CAN İLE HÜLYA AVŞAR DÜĞÜNDE YOKTU

Tatlıses'in yakın dostları olan Hülya Avşar ve Sibel Can düğüne katılmadı.

İddiaya göre; Davetli listesini Derya Tuna hazırladı. Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde görmek istemedi. Düğüne çağırılmayan Hülya Avşar ve Sibel Can'ın, Tatlıses'e kırıldığına ilişkin haberler basına yansıdı. İddialardan sonra ünlü sanatçı, açıklama yaptı.

"DERYA HANIM'IN İSTEMEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tatlıses, "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmeyeyim. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim. Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum.' dedi. Gülben (Ergen) Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de falan filan konu budur arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberturk.com

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