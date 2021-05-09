İbrahim Tatlıses'in 'Anneler Günü' paylaşımı

Sanat camiasından birçok isim, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video yayınladı.

Bu isimlerden birisi de 2019 yılında annesini kaybeden İbrahim Tatlıses oldu.

Ünlü türkücü, annesi Leyla Tatlı'nın Zincirlikuyu'daki mezarlığını ziyaret etti.

MEZAR BAŞINDA KUTLADI: YERYÜZÜNÜN EŞSİZ MELEKLERİ

Mezar başında çekilen karesini Instagram'da yayınlayan Tatlıses, "Beni bugünlere getiren yüreği, mekanı cennet olan ANNEM.. Siz gelecek nesillere ömrünü adayan yeryüzünün eşsiz melekleri.. Sizlerin ve çocuklarımın annelerinin günü kutlu olsun" notunu düştü.