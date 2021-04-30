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İbrahim Tatlıses'in acı günü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti. Kaynak: İbrahim Tatlıses'in acı günü

Magazin 30.04.2021, 16:28
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İbrahim Tatlıses'in acı günü

69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti.

Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz kasım ayında 'İbo Show' ile yeniden ekranlara dönmüştü. 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses'in yıllar sonra sağlığına kavuşup ekranlara dönmesi sevenlerini mutlu etmişti.

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