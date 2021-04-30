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İbrahim Tatlıses'in acı günü
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti. Kaynak: İbrahim Tatlıses'in acı günü
Magazin 30.04.2021, 16:28
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69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti.
Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz kasım ayında 'İbo Show' ile yeniden ekranlara dönmüştü. 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses'in yıllar sonra sağlığına kavuşup ekranlara dönmesi sevenlerini mutlu etmişti.