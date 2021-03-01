İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evleniyor

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisi ile paylaşan Gülçin Karakaya (25)'nın, İbrahim Tatlıses (68) ile evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülçin Karakaya'nın ailesinin "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da ortaya atılan iddialar arasında.

Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Karakaya, Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdi. İkili, şimdi nikah için hazırlıklara başladı.