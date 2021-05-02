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İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendi

Daha önce 4 kez evlenen İbrahim Tatlıses, İbo Şov'da sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiklerini açıkladı.

Magazin 02.05.2021, 12:45
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İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendi

STar TV'de yayınlanan İbo Şov'da bu hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar konuk oldu.

"EVLİYİM, MUTLUYUM"

Konuklardan Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evliliklerden bahsederek, beşinci evliliğini de yaptığını açıkladı ve şunları söyledi:

"Ben evliyim kardeşim, mutluyum, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim"

EVDE YAKINLARIN KATILIMIYLA NİKAH

69 yaşındaki ünlü snaatçının, tek taş pırlanta yüzükle yaptığı evlilik teklifinin ardından, dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

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