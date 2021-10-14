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İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı

Yasemin Şefkatli, kayınpederi ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le fotoğrafını paylaştı.Geçtiğimiz hafta muhteşem bir düğünle 3 yıllık sevgilisi İdo ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, düğünden kareler paylaşmaya doymuyor.

Magazin 14.10.2021, 12:12
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı

ALTIN KEMER TAKTI

Şefkatli, en son kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

KAYINPEDERİNİ PAYLAŞTI

Sık sık düğünden kareler ve vidolar paylaşan Şefkatli, ilk kez altın kemerli fotoğrafını yayınladı. Ünlü türkücünün gelinine taktığı altın kemerin kalınlığı dikkat çekti.

550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen çift, şu sıralar balayı yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.

Kayınvalidesi Derya Tuna da “Yasemin Şefkatli’nin dekolte gelinliğine kayınvalidesi onay vermedi” haberlerine de açıklık getirdi:

"BENİM ELBİSEMDE DE DEKOLTE VARDI"

“Hiç anlamıyorum, bunları nereden çıkarıyorlar. Bir kere o haberleri yapanlar kıyafetimi görmedi mi? Göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım! Kızım 4-5 gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki her gelinlik 2 saat üstünde kalsın. Canı istedikçe değiştirdi.”

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