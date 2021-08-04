İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!

Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.

Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.

4 YILDIR ALIYORDU

İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi.

Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı. Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı.

SGK, İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kesti.