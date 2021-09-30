İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara'dan sert tepki: "Haberi vardı, babalık vazifesini yapmadı"

Yaklaşık 6 aydır Gülçin Karakaya ile birlikte olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla ilk eşi Adalet Sara'nın tepkisini çekti.

Sara, Tatlıses'in, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" sözlerine kayıtsız kalmadı. Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BABALIK VAZİFESİNİ YAPMADI"

Adalet Sara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Yapılan röportajda İbrahim Bey’in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim’in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur.





İbrahim Bey’in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı.



Oğlum Ahmet Salim’in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul’da evi düzdük ve Şanlıurfa’da yapılacak düğün hazırlığını tarihinde bildirdik.



Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı.

Tatlıses, Adalat Sara'dan sonra Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

"7 ÇOCUK YAPMAZDIM!"



Tatlıses, geçtiğimiz aylarda da, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanıyla gündeme gelmişti.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI



İbrahim Tatlıses'in ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7. kez baba olmuştu.