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İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek. Yıllar sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ünlü sanatçının konser biletleri 2 saat içerisinde tükendi.

Magazin 16.09.2021, 09:46
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Yıllar önce başından vurulduğu için sevenlerinden uzak kalan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl İbo Show ile ekranlara döndü. Usta sanatçı şimdi de yıllar sonra ilk kez konser vermek için gün saymaya başladı.

BİLETLER TÜKENDİ
Konserin ilan edilmesinin hemen ardından biletler dakikalar içerisinde tükendi. Tatlıses, tek gala olan Kuruçeşme Açıkhava konserini yoğun istek üzerine iki gün daha uzattı. İbrahim Tatlıses, üç gün üst üste Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacak. Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluşacak olan Tatlıses hayranları, imparator ve şarkılarıyla hasret giderecek.

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