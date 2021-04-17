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İbrahim Tatlıses 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını İbo Show'da söyledi

Efsane programı İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını programında söyledi.

Magazin 17.04.2021, 23:21 17.04.2021, 23:28
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Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in efsane programı İbo Show'da bu hafta İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki ve Erkan Petekkaya konuk oldu.

11 YIL SONRA ÇIKARDIĞI ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara veren ünlü türkücü, 11 yıl sonra çıkardığı şarkısı "Gelmesin"i kameralar karşısında söyledi. Tatlıses'e konuklar da eşlik etti. Kaynak (ensonhaber.com)

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