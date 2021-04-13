İbrahim Kutluay: Buluştuk, çok şükür

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, mutfak alışverişi yapmak için markete gittiklerini söyledi.

"BULUŞTUK, ÇOK ŞÜKÜR"

Kutluay'a koronavirüsü yenmesinin ardından karantina sonrası sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte sarmaş dolaş görüntülendiği hatırlatıldı.

46 yaşındaki eski basketbolcu, konuyla ilgili, "Evet, buluştuk çok şükür" ifadelerini kullandı.

"BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz yıl ekim ayında Sponza ile ayrıldıklarını söylemişti. Kutluay, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.

"İLK AYRILMAMIZ DEĞİL"

Edvina Sponza ile birçok kez ayrılıp, barışan ünlü isim, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek, ilişkilerine son verdiklerini söylemişti.

Ardından sevgilisi ile barışarak, aralarındaki buzları eriten İbrahim Kutluay, gazetecilerin "Evlilik kararı mı aldınız?" sorusuna teşekkür ederek yanıt vermişti.