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İbrahim Erkal'ın Hayatı Film Oluyor...
Şarkıcı Ersan Er, 2017 yılında hayatını kaybeden Erkal’ın hayatının film olacağını duyurdu. Ersan Er, konserinde İbrahim Erkal’ın şarkılarını seslendirdi ve rahmetli Erkal'ın hayatının konu alınacağı film için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Şarkıcı Ersan Er sahne sonrasında İbrahim Erkal'ın hayatını konu alan filmle alakalı duygularını paylaştı. İşte Ersan Er'in o açıklamaları...
Magazin 23.11.2021, 18:01 14.12.2021, 11:21
Konserinden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ersan Er, “Çok sevilen bir sanatçının hayatını anlatacak olmak bizim için bir vefa borcu. Şu anda proje daha yürüme aşamasında. Ailesiyle görüştük, ön sözleşmeyi yaptık.
Ülkemizde ne yazık sanatçıların değeri öldükten sonra anlaşılıyor. Bu çalışma için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
İbrahim Erkal’a ayrı bir bağ var. Z kuşağı bile onun şarkılarını söylüyor. Bu proje beyazperdede ilk ve son projem olacak” açıklamasını yaptı.