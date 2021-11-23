İbrahim Erkal'ın Hayatı Film Oluyor...

Konserinden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ersan Er, “Çok sevilen bir sanatçının hayatını anlatacak olmak bizim için bir vefa borcu. Şu anda proje daha yürüme aşamasında. Ailesiyle görüştük, ön sözleşmeyi yaptık.

Ülkemizde ne yazık sanatçıların değeri öldükten sonra anlaşılıyor. Bu çalışma için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

İbrahim Erkal’a ayrı bir bağ var. Z kuşağı bile onun şarkılarını söylüyor. Bu proje beyazperdede ilk ve son projem olacak” açıklamasını yaptı.