İbrahim Büyükak: Uykusuz geceler başladı, ama keyifli

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün eşi Nurdan Büyükak ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Eşiyle alışveriş turuna çıkan Büyükak, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ANNEYİ YORUYOR"

28 Haziran'da ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan 38 yaşındaki oyuncu, duygularını "Uykusuz geceler başladı ama keyifli. Özellikle anneyi yoruyor ama keyifli." sözleriyle dile getirdi.

"EKRANDAN DAHA ŞEKERSİN"

O esnada Büyükak'ın yanından geçen bir hayranı, oyuncuya "Ekrandan daha şekersin. Ben kedilere bakıyorum, bir gün de böyle bir dizi yap." diye seslendi.

İbrahim Büyükak da iltifatlara teşekkür ederken kendisinden yapılmasını talep edilen dizi için de "Yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BABANIZIN KOPYASISINIZ"

Geçtiğimiz haftalarda eşi ve çocuğu ile aile ziyaretine giden Büyükak, o anları da takipçileriyle paylaşmıştı. Babası Yusuf Büyükak ve Aslan Oktay ile birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, çekilen fotoğrafı "Babam ve oğlum." notuyla yayınlamıştı.

İbrahim Büyükak'ın paylaşımına bazı takipçileri "Babanızın kopyasısınız!" ve "Yemin ederim ilk başta babayı uygulama ile yaşlandırılmış İbrahim Büyükak sandım!" gibi yorumlar yapmıştı.

"YEMEDİM, YEDİRDİM!"

Sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarda bulunan İbrahim Büyükak, oğluna biberonla süt içirirken çekilen karesini, "Yemedim, yedirdim!" notuyla yayınlamıştı.

"BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

Daha sonra ünlü oyuncu, Aslan Oktay ile hastane odasında verdiği pozda da "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullanmıştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

İbrahim Büyükak, eşinin doğum haberini ise,"Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." sözleriyle duyurmuştu.

"OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ"

İkili, bebeklerinin cinsiyetini de Instagram'dan açıklamış ve "Oğlumuzla ilk selfie'miz..." sözlerini paylaşmıştı. Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere pek çok isimden tebrik mesajı gelmişti.

2018 YILINDA EVLENDİ

Öte yandan Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.