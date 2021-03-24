İbrahim Büyükak: 3 Adam'dan ayrılınca hayat daha pozitif oldu

Dört yıl önce dağılan '3 Adam'ın üyelerinden Eser Yenenler, 2019'da evlenip çocuk sahibi olmuştu. İlk oğlu Kuzey'e kavuşan Yenenler, şimdi de Mete'nin doğumu için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde oğlunun ultrason görüntülerini elinde tuttuğu, eşi ile bir fotoğraf paylaşan tescilli güzel Berfu Yenenler, "Mete Emmi ve kocama doğumun beklediğimizden de yakın olması şoku" notunu düşmüştü.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftinin oğulları 1.5 ay sonra dünyaya gelecek.

Kontrol için geldikleri hastanede konuşan İbrahim Büyükak, "Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

"HAYATTA ESER'İ DİNLEMEM"

Posta'da yer alan habere göre; 37 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?" şeklindeki sorusuna esprili bir cevap verdi.

"Hayatta Eser'i dinlemem. 'Kanka çocuk yap' deseydi yapmazdım mesela. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman '3 Adam'dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Bakın zayıfladım"

Kaynak: milliyet.com.tr