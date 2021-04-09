İbo Show’un 21. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekrana döndüğü gündem beri gündemden düşmeyen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 10 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden eğlence dolu bir gece yaşanacak.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, 21. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak olan programın bu hafta da birbirinden değerli konuklar yer alacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI

Eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin unutulmaz bir geceye imza atacak.

Ekrana döndüğü gündem beri gündemden düşmeyen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 10 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.