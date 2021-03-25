İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show’un 27 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümündeki ünlü konukları açıklandı.

İbo Show’un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü konuk oluyor.

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00’de Star TV’de.

Sami Özer

Melihat Gülses

Orhan Hakalmaz

Hakan Mengüç

Sümer Ezgü