İbo Show final mi yapıyor?
Dokuz yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un final yapacağı iddia edilmişti. Programın yapımcısı Polat Yağcı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Star TV ile dokuz yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddiasına ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı'dan açıklama geldi. Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" dedi.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara dönen 'İbo Show' programının reytinglere yenildiği ve programın final yapacağı öne sürüldü.
Magazinn'in ulaştığı programın yapımcısı Polat Yağcı final iddialarıyla ilgili konuştu. Yağcı, açıklamasında "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
BU HAFTAKİ KONUKLARI BELLİ OLDU
Bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecek İbo Show’a birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.
Programın yeni bölümüne; Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan konuk olacak.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 13 Mart cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.