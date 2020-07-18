Huysuz Virjin’in mirası ÇYDD’ye gidecek!

Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakacağını açıklamıştı. Daha önce mirasını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan sanatçı, bu kararından vazgeçtiğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

“ÜZÜLDÜM VE KIRILDIM”

“40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim. Üzüldüm ve kırıldım tabii ki. O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın derneğine (ÇYDD) bırakmaya karar verdim.”

“PARAMI NE YAPACAĞIMI BEN BİLİRİM”

Dursunoğlu o dönem kendisine yöneltilen ‘ne kadar mirasınız var?’ sorusuna: “15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'deki evim, mal varlığım da dâhil” yanıtını vermiş, “Yakın aileniz bu duruma bozulmuştur” yorumuna da “Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok” şeklinde konuşmuştu.